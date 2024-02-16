مولوي وصل الى عمان للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد السبت بين وزراء داخلية كل من لبنان والأردن والعراق وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات

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