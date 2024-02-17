عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة للـLBCI: خلافات الأحزاب في لبنان تُصنّف وفق الطوائف على عكس خلافات أحزاب الدول وأنا مع إعادة تأسيس الحياة السياسية بشكل مختلف

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خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار لا توصل أحدًا مسبقًا إلى رئاسة الجمهورية إذ إنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة اللعبة الديمقراطية التي يطالبون بها