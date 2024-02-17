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o
متن
16
o
كسروان
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o
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o
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o
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خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار لا توصل أحدًا مسبقًا إلى رئاسة الجمهورية إذ إنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة اللعبة الديمقراطية التي يطالبون بها
آخر الأخبار
2024-02-17 | 03:17
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خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار لا توصل أحدًا مسبقًا إلى رئاسة الجمهورية إذ إنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة اللعبة الديمقراطية التي يطالبون بها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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