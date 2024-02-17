خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار رُفضت لأنّ جعجع يريد رئيسًا مُفصّلًا وَفقه وآمل أن يكون باسيل مقتنعًا بأنّ حظوظه للوصول للرئاسة أصبحت ضئيلة

خواجة للـLBCI: إسرائيل مصدر الخطر في شأن توسّع الحرب وأكّدنا للموفدين أنّنا لسنا في صدد المبادرة إلى الاندلاع

خواجة للـLBCI: إسرائيل مصدر الخطر في شأن توسّع الحرب وأكّدنا للموفدين أنّنا لسنا في صدد المبادرة إلى الاندلاع

خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار لا توصل أحدًا مسبقًا إلى رئاسة الجمهورية إذ إنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة اللعبة الديمقراطية التي يطالبون بها