خواجة للـLBCI: إسرائيل مصدر الخطر في شأن توسّع الحرب وأكّدنا للموفدين أنّنا لسنا في صدد المبادرة إلى الاندلاع

خواجة للـLBCI: الولايات المتحدة لا تريد توسيع حرب غزة لأنّ إسرائيل تعثّرت في غزة فكيف لها أن تقاتل على نطاق أوسع

خواجة للـLBCI: الولايات المتحدة لا تريد توسيع حرب غزة لأنّ إسرائيل تعثّرت في غزة فكيف لها أن تقاتل على نطاق أوسع

خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار رُفضت لأنّ جعجع يريد رئيسًا مُفصّلًا وَفقه وآمل أن يكون باسيل مقتنعًا بأنّ حظوظه للوصول للرئاسة أصبحت ضئيلة