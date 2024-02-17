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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وحققنا إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-02-17 | 06:34
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ثكنة برانيت بصاروخ &quot;فلق 1&quot; وحققنا إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وحققنا إصابة مباشرة

 
 
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