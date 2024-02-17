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رئاسة مجموعة السبع: مجموعة السبع تعبر عن قلقها العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في منطقة رفح
آخر الأخبار
2024-02-17 | 10:18
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رئاسة مجموعة السبع: مجموعة السبع تعبر عن قلقها العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في منطقة رفح
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