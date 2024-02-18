نتنياهو: سأطرح للتصويت في مجلس الوزراء موقفي المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!