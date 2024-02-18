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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‏تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-02-18 | 07:37
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‏تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‏تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابة مباشرة

 
 
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