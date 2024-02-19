التحكم المروري: رفع الحادث المروري على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد والسير الى تحسن تدريجي

مأساة داخل دار لرعاية المسنين في مدريد... النيران اندلعت في الطابق الأول ثم حلّت الكارثة!

مأساة داخل دار لرعاية المسنين في مدريد... النيران اندلعت في الطابق الأول ثم حلّت الكارثة!

أسد ممنوع من البقاء مع لبؤة في حظيرة واحدة بسبب إسمه والقضية أصبحت في المحاكم: "هذا الفعل سيكون كفراً"!