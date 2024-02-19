وزير خارجية أيرلندا: نأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية

وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت

وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت

أ.ف.ب: فريق نافالني يقول إن أقاربه منعوا من معاينة جثمانه لليوم الثالث