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غارتان على اطراف مروحين وغارتان على اطراف البستان بالتزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف علما الشعب والضهيره

آخر الأخبار
2024-02-19 | 04:56
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غارتان على اطراف مروحين وغارتان على اطراف البستان بالتزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف علما الشعب والضهيره
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غارتان على اطراف مروحين وغارتان على اطراف البستان بالتزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف علما الشعب والضهيره

 
 
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