الوفد النيابي اللبناني في بريطانيا يلتقي في هذه الأثناء مدير مكتب الشرق الأوسط شارل كينغ في foreign, commonwealth &development office

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل

وزارة الصحة في غزة: 29092 شهيدا و69028 جريحا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول