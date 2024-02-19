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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-02-19 | 09:45
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‏موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

 
 
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