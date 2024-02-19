زيلينسكي: روسيا "تستغل" التأخير في وصول المساعدات العسكرية

وزير خارجية أيرلندا: نأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية

وزير خارجية أيرلندا: نأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية

أ.ف.ب: فريق نافالني يقول إن أقاربه منعوا من معاينة جثمانه لليوم الثالث