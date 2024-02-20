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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح
آخر الأخبار
2024-02-20 | 01:51
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح
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