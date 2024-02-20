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الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من لبنان قرب مرغليوت بالجليل الأعلى من دون وقوع خسائر
آخر الأخبار
2024-02-20 | 04:03
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الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من لبنان قرب مرغليوت بالجليل الأعلى من دون وقوع خسائر
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