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المتحدث باسم الخارجية القطرية: وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-02-20 | 05:31
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة
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