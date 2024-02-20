الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اطلاق صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم والرمتا في تلال كفرشوبا

آخر الأخبار
2024-02-20 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اطلاق صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم والرمتا في تلال كفرشوبا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اطلاق صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم والرمتا في تلال كفرشوبا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

صواريخ

باتجاه

رويسات

العلم

والرمتا

كفرشوبا

LBCI التالي
أكسيوس: بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط سيزور إسرائيل ومصر
تجمع العسكريين المتقاعدين ينذر الحكومة... لوضع مسودة لمرسوم الزيادات بشكل عادل للقطاع العام
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:07

حبسها والداها المدمنان على الكحول خارج المنزل عندما كانت طفلة... ربتها الكلاب الشاردة والنتيجة كانت مروعة! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
10:05

أخطاء شائعة تقعون بها عند وضع البلسم وغسل الشعر بالشامبو... هذا ما أوضحه مصفف شعر المشاهير!

LBCI
أخبار دولية
10:05

الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعلن عن اجتماع افتراضي السبت بمشاركة زيلينسكي دعما لأوكرانيا

LBCI
أمن وقضاء
09:56

نبيه مفقود... هل تعرفون مكانه؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:07

حبسها والداها المدمنان على الكحول خارج المنزل عندما كانت طفلة... ربتها الكلاب الشاردة والنتيجة كانت مروعة! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
10:05

أخطاء شائعة تقعون بها عند وضع البلسم وغسل الشعر بالشامبو... هذا ما أوضحه مصفف شعر المشاهير!

LBCI
أخبار دولية
10:05

الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعلن عن اجتماع افتراضي السبت بمشاركة زيلينسكي دعما لأوكرانيا

LBCI
أمن وقضاء
09:56

نبيه مفقود... هل تعرفون مكانه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-28

سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-18

خلال رحلة سياحية ضربها حبيبها... ما حصل معها بعد ذلك كان أكبر من توقعاتها: "أظن أنني أحبها"!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-16

مجلس الوزراء يقرّ الموازنة ومشاريع أخرى.... اليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
2024-01-28

صدمت المتابعين... نجمة شهيرة تكشف عن محاولتها للحصول على "أكبر ثديين في بريطانيا"! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:45

جنوب أفريقيا من "العدل الدولية": أفعال "إسرائيل" في غزة تتنافى مع كرامة الإنسان

LBCI
أخبار دولية
06:42

الأنصاري: المحادثات في الاسابيع الثلاثة الماضية كانت تشهد تقدمًا بين حماس واسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
06:39

ماذا ناقش الوفد النيابي اللبناني في زيارته الى لندن؟

LBCI
اقتصاد
05:17

محامي جمعية المصارف: القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة ملزِمٌ للسلطة التنفيذية ولا مفعول آنيًا له

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟

LBCI
أخبار لبنان
16:33

سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
آخر الأخبار
15:58

انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية

LBCI
أخبار لبنان
14:59

المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:15

أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:14

الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم

LBCI
أمن وقضاء
14:46

سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟

LBCI
أخبار لبنان
11:03

ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟

LBCI
أخبار لبنان
16:33

سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
منوعات
11:04

صديقتها المقربة دخلت في علاقة مع والدها وحملت منه... وهكذا تعرفا على بعضهما البعض!

LBCI
آخر الأخبار
14:23

سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات

LBCI
خبر عاجل
14:57

المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More