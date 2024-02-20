باسيل: لا نريد أخذ لبنان الى الحرب دون ان يعني ذلك استسلاماً لاسرائيل وهنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب ومسؤولية من يقرّر وقوع الحرب او عدمها لأنه هو سيتحمّل مسؤوليّتها وسنكون معه او ضدّه بحسب صوابية قراره

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