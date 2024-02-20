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مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إستخدام واشنطن الفيتو

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2024-02-20 | 10:39
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مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إستخدام واشنطن الفيتو
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مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إستخدام واشنطن الفيتو

 
 
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