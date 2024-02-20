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البيت الأبيض: أميركا لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر

آخر الأخبار
2024-02-20 | 10:55
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البيت الأبيض: أميركا لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر
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البيت الأبيض: أميركا لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر

 
 
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