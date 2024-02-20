السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يندد بالفيتو "غير المسؤول" لواشنطن ضد مشروع قرار في شأن غزة

مصادر لـ"الجمهورية": لا توجد لدى بري أي مبادرة جديدة

مصادر لـ"الجمهورية": لا توجد لدى بري أي مبادرة جديدة

مصدر قيادي في التقدمي الاشتراكي لـ"الأنباء" الكويتية: عدم الرد على الحريري هو لئلا تنحو الأمور بالذهاب أكثر من توقف الاتصالات الحاصلة