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انقلاب آلية تابعة للكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل في حادث سير في كفرشوبا ما ادى إلى جرح 3 عناصر أحدهم حالته حرجة
آخر الأخبار
2024-02-20 | 13:24
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انقلاب آلية تابعة للكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل في حادث سير في كفرشوبا ما ادى إلى جرح 3 عناصر أحدهم حالته حرجة
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