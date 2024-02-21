احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و٧ جرحى في ٦ حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)

تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)

لا بيان عن اجتماع الخماسية اثر تباينات على التفاصيل (الاخبار)