الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استشهاد الطفلة التي كانت قد أصيبت جراء الغارة التي استهدفت بلدة مجدل زون

آخر الأخبار
2024-02-21 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استشهاد الطفلة التي كانت قد أصيبت جراء الغارة التي استهدفت بلدة مجدل زون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
استشهاد الطفلة التي كانت قد أصيبت جراء الغارة التي استهدفت بلدة مجدل زون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الطفلة

أصيبت

الغارة

استهدفت

LBCI التالي
ليس لديها أطفال لكن عليها الدفع للمربية... جدل بين شابة وصديقاتها سببه "فاتورة غير عادلة" وهذه التفاصيل!
ما عُثر عليه في مترو الأنفاق بنيويورك مرعب... والشرطة تبحث عن باقي الجثة؟!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
10:11

ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)

LBCI
منوعات
10:03

خلال جلسة قضائية حول طلاقهما... اقترب من زوجته السابقة وأطلق عليها النار وهذا ما فعله بنفسه!

LBCI
آخر الأخبار
09:59

المتحدث باسم هاباج لويد عن هجمات البحر الأحمر: نواصل الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي

LBCI
أخبار دولية
09:55

الحكومة الايرانية تدعو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الى زيارة طهران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
10:11

ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)

LBCI
منوعات
10:03

خلال جلسة قضائية حول طلاقهما... اقترب من زوجته السابقة وأطلق عليها النار وهذا ما فعله بنفسه!

LBCI
آخر الأخبار
09:59

المتحدث باسم هاباج لويد عن هجمات البحر الأحمر: نواصل الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي

LBCI
أخبار دولية
09:52

هيئة بريطانية تتلقى تقارير عن انفجار ووميض في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-11

التحكم المروري: تم رفع الحادث المروري على جسر أنطلياس والسير إلى تحسن تدريجي

LBCI
منوعات
2024-01-15

ما اكتشفه خلال توجهه الى المدرسة مرعب... مخلوق بمعالم غريبة ظهر أمامه وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
2024-02-12

ميقاتي يستعد للتوجه الى ميونيخ الأربعاء للمشاركة في اعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون" (الجمهورية)

LBCI
منوعات
2024-02-20

قضية أثارت الرأي العام في هذا البلد... دعوى قضائية وأموال طائلة بسبب تناول بقايا شطيرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب

LBCI
أخبار دولية
03:46

كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!

LBCI
رياضة
13:57

منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:50

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
13:10

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More