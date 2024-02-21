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o
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16
o
متن
17
o
كسروان
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o
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o
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17
o
البقاع
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موقع إيراني: لا خسائر في صفوف الإيرانيين في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق
آخر الأخبار
2024-02-21 | 05:54
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موقع إيراني: لا خسائر في صفوف الإيرانيين في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق
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