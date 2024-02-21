الجيش الإسرائيليّ: قصفنا بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان لإزالة التهديدات

برج إيفل مغلق لليوم الثالث على التوالي

برج إيفل مغلق لليوم الثالث على التوالي

لجنة العاملين في وزارة الإعلام: بدء الإضراب عن العمل وعلى الحكومة تصحيح الخطأ في حق القطاع العام