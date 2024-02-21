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عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس

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2024-02-21 | 12:10
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عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس
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عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس

 
 
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