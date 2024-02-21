معوّض لـ"حوار المرحلة": علينا التعاطي مع موقف الرئيس عون بشأن الجنوب بجدّية لأنه يمكن أن يشكل منعطفًا بالعلاقة مع "الحزب" ويجب أن نسعى للوصول مع "التيار" الى تقاطع لاستعادة الدولة

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