ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الاضافية، التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدًا، من خارج جدول الأعمال.