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19
o
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o
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 29410 فلسطينيًا وإصابة 69465 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأوّل
آخر الأخبار
2024-02-22 | 03:54
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 29410 فلسطينيًا وإصابة 69465 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأوّل
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