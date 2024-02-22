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الهلال الأحمر الفلسطيني: مدفعية الإحتلال أطلقت قذائفها في محيط مستشفى الأمل غربي خان يونس

آخر الأخبار
2024-02-22 | 05:49
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الهلال الأحمر الفلسطيني: مدفعية الإحتلال أطلقت قذائفها في محيط مستشفى الأمل غربي خان يونس
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الهلال الأحمر الفلسطيني: مدفعية الإحتلال أطلقت قذائفها في محيط مستشفى الأمل غربي خان يونس

 
 
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