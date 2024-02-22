جماعة الحوثيّ اليمنية: سنحظر أيضًا مرور السفن المملوكة لأفراد أو كِيانات أميركية أو بريطانية أو ترفع علمي البلدين

المدفعية الاسرائيلية تقصف منطقة المربعة في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش بعدد من القذائف الصاروخية

المدفعية الاسرائيلية تقصف منطقة المربعة في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش بعدد من القذائف الصاروخية

جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها ستحظر مرور السفن المملوكة كليًا أو جزئيًا لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو ترفع علم إسرائيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب