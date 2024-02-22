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المدفعية الاسرائيلية تقصف منطقة المربعة في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش بعدد من القذائف الصاروخية

آخر الأخبار
2024-02-22 | 07:17
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المدفعية الاسرائيلية تقصف منطقة المربعة في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش بعدد من القذائف الصاروخية
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المدفعية الاسرائيلية تقصف منطقة المربعة في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش بعدد من القذائف الصاروخية

 
 
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