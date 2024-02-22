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الجزيرة: تسلل مسيرتين من جنوب لبنان إلى منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل

آخر الأخبار
2024-02-22 | 09:21
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الجزيرة: تسلل مسيرتين من جنوب لبنان إلى منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل
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الجزيرة: تسلل مسيرتين من جنوب لبنان إلى منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل

 
 
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