الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن محمود صالح "جعفر" مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-02-22 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن محمود صالح "جعفر" مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية
الشهيد
محمود
"جعفر"
مواليد
عدشيت
لبنان
التالي
الخماسية تتشارك الرغبة في حسم الملف الرئاسيّ سريعًا... ونقطتا ضعف (الجمهورية)
متقاعدو القوى العسكرية يقفلون مداخل سراي صيدا الحكومي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:56
مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر لـ"جدل": كان يوجد 120 مليار دولار حاليًا يوجد 88 مليار دولار و32 مليار دولار "راحوا" والقسم الاكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة
آخر الأخبار
14:56
مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر لـ"جدل": كان يوجد 120 مليار دولار حاليًا يوجد 88 مليار دولار و32 مليار دولار "راحوا" والقسم الاكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة
0
آخر الأخبار
14:44
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"جدل": قرار مجلس شورى الدولة ارتكز على قدسية الملكية الخاصة أي ملكية المودع لوديعته ويمنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع والمصارف من دون ان تسمي فعلها تأميم وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة
آخر الأخبار
14:44
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"جدل": قرار مجلس شورى الدولة ارتكز على قدسية الملكية الخاصة أي ملكية المودع لوديعته ويمنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع والمصارف من دون ان تسمي فعلها تأميم وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة
0
أخبار دولية
14:37
إسرائيل تدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة
أخبار دولية
14:37
إسرائيل تدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة
0
أخبار دولية
14:36
أطباء بلا حدود تنتقد واشنطن أمام مجلس الأمن بسبب حرب غزة
أخبار دولية
14:36
أطباء بلا حدود تنتقد واشنطن أمام مجلس الأمن بسبب حرب غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:56
مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر لـ"جدل": كان يوجد 120 مليار دولار حاليًا يوجد 88 مليار دولار و32 مليار دولار "راحوا" والقسم الاكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة
آخر الأخبار
14:56
مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر لـ"جدل": كان يوجد 120 مليار دولار حاليًا يوجد 88 مليار دولار و32 مليار دولار "راحوا" والقسم الاكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة
0
آخر الأخبار
14:44
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"جدل": قرار مجلس شورى الدولة ارتكز على قدسية الملكية الخاصة أي ملكية المودع لوديعته ويمنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع والمصارف من دون ان تسمي فعلها تأميم وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة
آخر الأخبار
14:44
محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"جدل": قرار مجلس شورى الدولة ارتكز على قدسية الملكية الخاصة أي ملكية المودع لوديعته ويمنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع والمصارف من دون ان تسمي فعلها تأميم وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة
0
آخر الأخبار
14:34
سموتريتش: لو قطع قادة إسرائيل الاتصالات ورفضوا التفاوض مع حماس إلا عبر البارود لاستعدنا المخطوفين منذ وقت طويل
آخر الأخبار
14:34
سموتريتش: لو قطع قادة إسرائيل الاتصالات ورفضوا التفاوض مع حماس إلا عبر البارود لاستعدنا المخطوفين منذ وقت طويل
0
آخر الأخبار
14:08
وزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية تعاود اقتحام مجمع ناصر الطبي في غزة
آخر الأخبار
14:08
وزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية تعاود اقتحام مجمع ناصر الطبي في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-02-2024
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-02-2024
0
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
0
أخبار لبنان
14:10
منتدى حوار بيروت يطلع على نتائج الجولة النيابية في العاصمة البريطانية لندن
أخبار لبنان
14:10
منتدى حوار بيروت يطلع على نتائج الجولة النيابية في العاصمة البريطانية لندن
0
فنّ
2023-08-25
شيرين عبد الوهاب تحوّل نجاح "ليلة الدموع" الى هستيريا... شكراً لفناني الدموع!
فنّ
2023-08-25
شيرين عبد الوهاب تحوّل نجاح "ليلة الدموع" الى هستيريا... شكراً لفناني الدموع!
بالفيديو
d-none hideMe
0
السياحة في لبنان
14:05
كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم
السياحة في لبنان
14:05
كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كميل منسى طوى ٨٨ عاما من مسيرته ورحل
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كميل منسى طوى ٨٨ عاما من مسيرته ورحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أنطوان ملتقى جامع مجد المسرح من طرفيه... الإخراج والتمثيل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أنطوان ملتقى جامع مجد المسرح من طرفيه... الإخراج والتمثيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المالية إلى الإضراب... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المالية إلى الإضراب... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمين العام لجمعية المصارف شرح مداخيل المصارف من الهندسات المالية وكيفية توزيعها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمين العام لجمعية المصارف شرح مداخيل المصارف من الهندسات المالية وكيفية توزيعها
0
أخبار دولية
13:34
الحوثيون والبحر الاحمر.. إلى متى؟
أخبار دولية
13:34
الحوثيون والبحر الاحمر.. إلى متى؟
0
أخبار دولية
13:12
صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس
أخبار دولية
13:12
صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
صباح مجدل زون.. بلا أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:08
صباح مجدل زون.. بلا أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
لم يهزم لبنان رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده
تقارير نشرة الاخبار
13:00
لم يهزم لبنان رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:54
اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)
امن وقضاء
09:54
اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)
2
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
3
آخر الأخبار
03:44
ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة
آخر الأخبار
03:44
ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة
4
فنّ
06:46
مشاهد تفطر القلوب من جنازة ثناء دبسي... وزوجها سليم صبري في قمة الحزن (فيديو)
فنّ
06:46
مشاهد تفطر القلوب من جنازة ثناء دبسي... وزوجها سليم صبري في قمة الحزن (فيديو)
5
أخبار لبنان
10:31
شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان
أخبار لبنان
10:31
شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان
6
اخبار البرامج
15:43
أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
اخبار البرامج
15:43
أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
7
اخبار البرامج
15:15
عانى الضعف الجنسي ووصف حالته بـ"السيارة الماشية وبتطفي" طيلة فترة الزواج... وهذا ما حصل له بعد 4 أعوام!
اخبار البرامج
15:15
عانى الضعف الجنسي ووصف حالته بـ"السيارة الماشية وبتطفي" طيلة فترة الزواج... وهذا ما حصل له بعد 4 أعوام!
8
منوعات
16:12
أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)
منوعات
16:12
أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More