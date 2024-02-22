محامي جمعية المصارف أكرم عازوري لـ"جدل": قرار مجلس شورى الدولة ارتكز على قدسية الملكية الخاصة أي ملكية المودع لوديعته ويمنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع والمصارف من دون ان تسمي فعلها تأميم وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة

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