الجزيرة: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل

ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة

ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث على بعد 70 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الشرقيّ من عدن في اليمن