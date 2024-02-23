وصول الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية الى كفردبيان لتقديم جائزة عاصمة المصايف العربية الشتوية للعام ٢٠٢٤ التي فازت بها كفردبيان وذلك في حفل يجرى ظهر السبت في البلدة

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