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19
o
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o
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o
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القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا
آخر الأخبار
2024-02-24 | 01:30
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القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا
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