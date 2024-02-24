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القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا

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2024-02-24 | 01:30
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القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا
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القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون نفذوا هجوما على ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا

 
 
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