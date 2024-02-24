الامين العام لمنظمة السياحة العربية للـLBCI: تسليط الضوء على عاصمة للسياحة الشتوية أمر جديد ويسلط الضوء على المقومات السياحية الكثيرة والهدف جذب انظار السواح

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29606

وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29606

نصار للـLBCI: لبنان ينجز اليوم أحد الاستحقاقات التي يستحق أن ينجزها وسنتحدث لاحقا عن مشاريع مستدامة سيحققها البلد