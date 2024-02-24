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وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29606
آخر الأخبار
2024-02-24 | 03:54
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وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29606
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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