الطيران الحربي الاسرائيلي ينفّذ غارة بصاروخين استهدفا بلدة بليدا

توقيف شخصين ينشطان بتجارة وترويج المخدّرات في الضّاحية برفقة شخص ثالث بجرم تعاطي مواد مخدّر

توقيف شخصين ينشطان بتجارة وترويج المخدّرات في الضّاحية برفقة شخص ثالث بجرم تعاطي مواد مخدّر

قبل أسابيع من عيد ميلاده التاسع... فقد قدرته على الكلام ثم رحل بعد 4 أيام وهذه قصته!