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o
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o
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o
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o
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الجزيرة عن القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى
آخر الأخبار
2024-02-25 | 02:12
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الجزيرة عن القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى
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