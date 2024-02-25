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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طر يق عام كفردبيان

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2024-02-25 | 08:34
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طر يق عام كفردبيان
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طر يق عام كفردبيان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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