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18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
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18
o
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o
البقاع
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نتنياهو: بمجرد أن نبدأ عملية رفح سنكون على بعد أسابيع من النصر التام
آخر الأخبار
2024-02-25 | 09:13
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نتنياهو: بمجرد أن نبدأ عملية رفح سنكون على بعد أسابيع من النصر التام
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