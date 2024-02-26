الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي نظيره السعودي على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات
آخر الأخبار
2024-02-26 | 01:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي نظيره السعودي على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الصناعة
الإسرائيلي
يلتقي
نظيره
السعودي
مؤتمر
تستضيفه
الإمارات
التالي
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
بين الاستقرار والتقلبات الجوية الضعيفة.. هكذا سيكون طقس الأسبوع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
02:00
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
اخبار البرامج
02:00
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
0
أخبار دولية
01:54
اوكرانيا تدمّر تسع مسيرات وثلاثة صواريخ روسية
أخبار دولية
01:54
اوكرانيا تدمّر تسع مسيرات وثلاثة صواريخ روسية
0
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
0
آخر الأخبار
01:29
وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي نظيره السعودي على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات
آخر الأخبار
01:29
وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي نظيره السعودي على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
02:00
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
اخبار البرامج
02:00
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
0
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
0
حال الطقس
01:27
بين الاستقرار والتقلبات الجوية الضعيفة.. هكذا سيكون طقس الأسبوع
حال الطقس
01:27
بين الاستقرار والتقلبات الجوية الضعيفة.. هكذا سيكون طقس الأسبوع
0
صحف اليوم
00:30
مطر والحشيمي عن "مبادرة لندن": رفض تسليم لبنان لإيران (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:30
مطر والحشيمي عن "مبادرة لندن": رفض تسليم لبنان لإيران (نداء الوطن)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-02-12
مهرجان "الزمن الجميل" يزور فادي إبراهيم في المستشفى... صور مبهجة مع الدرع التكريمي
فنّ
2024-02-12
مهرجان "الزمن الجميل" يزور فادي إبراهيم في المستشفى... صور مبهجة مع الدرع التكريمي
0
موضة وجمال
2024-02-24
أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
موضة وجمال
2024-02-24
أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
0
منوعات
2024-02-24
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
منوعات
2024-02-24
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
0
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مجمع نهاد نوفل... مباراة بين منتخبي لبنان والبحرين في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مجمع نهاد نوفل... مباراة بين منتخبي لبنان والبحرين في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 25-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 25-2-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا
2
أخبار لبنان
02:51
المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية
أخبار لبنان
02:51
المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
4
اخبار البرامج
16:45
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
اخبار البرامج
16:45
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
5
آخر الأخبار
11:26
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان
آخر الأخبار
11:26
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان
6
علوم وتكنولوجيا
08:38
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
08:38
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
7
آخر الأخبار
08:37
معاريف عن رئيس بلدية كريات شمونة: أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله متسارع
آخر الأخبار
08:37
معاريف عن رئيس بلدية كريات شمونة: أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله متسارع
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More