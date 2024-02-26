تابعوا قناة الـLBCI News الاخبارية على تطبيق واتساب لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات

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بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
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آخر الأخبار
2024-02-26 | 03:00
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع جنوب لبنان
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الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
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04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
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2024-02-23
وصول الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية الى كفردبيان لتقديم جائزة عاصمة المصايف العربية الشتوية للعام ٢٠٢٤ التي فازت بها كفردبيان وذلك في حفل يجرى ظهر السبت في البلدة
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النواب جورج عقيص وغسان حاصباني ورازي الحاج يتقدّمون باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوريّ طعنًا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ بعد ظهر اليوم
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