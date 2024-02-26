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المقاومة الإسلامية:‏‏ وحدة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح

آخر الأخبار
2024-02-26 | 03:20
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المقاومة الإسلامية:‏‏ وحدة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح
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المقاومة الإسلامية:‏‏ وحدة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح

 
 
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